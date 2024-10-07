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Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Свято було засновано у 1971 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
фото з відкритих джерел

Міжнародний день лікаря – це свято, коли варто привітати тих, хто присвятили своє життя порятунку інших

Сьогодні, 7 жовтня, відзначається Міжнародний день лікаря. Це свято припадає на перший понеділок жовтня.

Свято було засновано у 1971 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та організації «Лікарі без кордонів» (MSF). У цей день людство вшановує лікарів усіх спеціалізацій, які часто ризикують своїм життям і допомагають людям у складних умовах, таких як війна чи епідемія.

Привітання для лікарів у прозі

Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Ваша самовідданість і професіоналізм – це справжнє мистецтво, яке повертає людям надію на здорове майбутнє. Бажаю вам невичерпної енергії, вдячності від пацієнтів та особистого щастя. Нехай ваше серце завжди буде сповнене радості!

***

З Днем лікаря! Ви – ті, хто лікує не лише фізичні недуги, а й душевні рани. Нехай ваші зусилля приносять плоди, а ваша праця буде визнана та високо оцінена. Бажаю вам здоров'я, удачі та багато вдячних пацієнтів!

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Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Ви – справжні герої нашого часу, які щоденно рятують життя. Бажаю вам здоров'я, натхнення та щастя!

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Зі святом, наші дорогі лікарі! Ваше призначення – це не лише професія, а місія, яка вимагає великої сили духу і щирого серця. Нехай у вашій практиці буде більше успішних історій, а вдома чекають любов і підтримка близьких. З Днем лікаря!

***

Вітаємо з Міжнародним днем лікаря! Ваші знання та вміння – це неоціненний дар, що дозволяє зберігати життя. Бажаємо вам здоров’я, натхнення і щастя в особистому житті!

Привітання до Дня лікаря у віршах

Даруєте надію і здоров’я,

І боретесь з недугами завзято.

Багато ви життів вже врятували,

Сьогодні відзначаймо ваше свято!

Нехай же вас обходять всі печалі,

Нехай же вам щастить у вашій справі.

Здоров’я вам міцного та терпіння,

Хай імена ваші купаються у славі!

***

Ваше життя - безсонні ночі,

А лікарське мистецтво - святе діло.

Ви вчились, не стуливши очі,

Здоров’я повертати вміло.

Сьогодні ми зібрались, щоб вітати

І величати наших кумирів

Нехай же кожен день вам буде святом,

Здоров’я, щастя, радості і миру!

Листівки до Дня лікаря

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
фото: happymonday.ua
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
happymonday.ua
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
фото: sogodnisvyato.com.ua
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
фото: sogodnisvyato.com.ua
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
фото: sogodnisvyato.com.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня – Всесвітній день архітектора і архітектури, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, Всесвітній день охорони місць проживання та Міжнародний день лікаря. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. 

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Теги: війна мистецтво епідемія праця свято Щастя

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