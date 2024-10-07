Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Міжнародний день лікаря – це свято, коли варто привітати тих, хто присвятили своє життя порятунку інших
Сьогодні, 7 жовтня, відзначається Міжнародний день лікаря. Це свято припадає на перший понеділок жовтня.
Свято було засновано у 1971 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та організації «Лікарі без кордонів» (MSF). У цей день людство вшановує лікарів усіх спеціалізацій, які часто ризикують своїм життям і допомагають людям у складних умовах, таких як війна чи епідемія.
Привітання для лікарів у прозі
Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Ваша самовідданість і професіоналізм – це справжнє мистецтво, яке повертає людям надію на здорове майбутнє. Бажаю вам невичерпної енергії, вдячності від пацієнтів та особистого щастя. Нехай ваше серце завжди буде сповнене радості!
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З Днем лікаря! Ви – ті, хто лікує не лише фізичні недуги, а й душевні рани. Нехай ваші зусилля приносять плоди, а ваша праця буде визнана та високо оцінена. Бажаю вам здоров'я, удачі та багато вдячних пацієнтів!
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Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Ви – справжні герої нашого часу, які щоденно рятують життя. Бажаю вам здоров'я, натхнення та щастя!
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Зі святом, наші дорогі лікарі! Ваше призначення – це не лише професія, а місія, яка вимагає великої сили духу і щирого серця. Нехай у вашій практиці буде більше успішних історій, а вдома чекають любов і підтримка близьких. З Днем лікаря!
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Вітаємо з Міжнародним днем лікаря! Ваші знання та вміння – це неоціненний дар, що дозволяє зберігати життя. Бажаємо вам здоров’я, натхнення і щастя в особистому житті!
Привітання до Дня лікаря у віршах
Даруєте надію і здоров’я,
І боретесь з недугами завзято.
Багато ви життів вже врятували,
Сьогодні відзначаймо ваше свято!
Нехай же вас обходять всі печалі,
Нехай же вам щастить у вашій справі.
Здоров’я вам міцного та терпіння,
Хай імена ваші купаються у славі!
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Ваше життя - безсонні ночі,
А лікарське мистецтво - святе діло.
Ви вчились, не стуливши очі,
Здоров’я повертати вміло.
Сьогодні ми зібрались, щоб вітати
І величати наших кумирів
Нехай же кожен день вам буде святом,
Здоров’я, щастя, радості і миру!
Листівки до Дня лікаря
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня – Всесвітній день архітектора і архітектури, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, Всесвітній день охорони місць проживання та Міжнародний день лікаря. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха.
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