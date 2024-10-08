Прийняв за сміття. Працівник музею в Нідерландах випадково викинув артоб'єкт

Музей вирішив розмістити артоб'єкт у ліфті, щоб здивувати відвідувачів

У скляному ліфті Художнього музею Ліссера, Нідерланди, було виставлено артоб'єкт художника Александра Лаве під назвою «Всі хороші часи, які ми провели разом». Витвір мистецтва схожий на пару порожніх пивних банок, тому працівник ліфта прийняв це за сміття і викинув його. Про це повідомляє The Independent.

Артоб'єкт символізує «дорогоцінні моменти з друзями», які залишаються після вечорів, проведених разом за випивкою і спілкуванням, зазначили в музеї. Вони стверджують, що «створення цієї роботи вимагало значного часу та зусиль».

Музей вирішив розмістити цей артоб'єкт у ліфті, щоб здивувати відвідувачів. Директорка музею Сітске ван Зантен не прихильниця традиційної експозиції мистецьких творів на стінах чи постаментах.

«Тема нашої художньої колекції – їжа і споживання. Ми дозволяємо вам поглянути на повсякденні речі по-особливому через мистецтво. Представляючи твори мистецтва по-іншому, ми підсилюємо цей ефект. Ви дивуєтеся знову і знову», – сказала Сітске ван Зантен.

Пошуки зниклого артоб'єкту почалися, коли кураторка після короткої перерви виявила, що банки зникли. Зрештою, вона знайшла їх у сміттєвому мішку.