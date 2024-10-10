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Театр на Подолі буде перейменовано в честь його засновника і керівника Віталія Малахова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Театр на Подолі буде перейменовано в честь його засновника і керівника Віталія Малахова
До слова, нещодавно Віталію Малахову присвоїли статус почесного громадянина Києва.
фото: з відкритих джерел

У 1987 році Віталій Малахов створив Театр на Подолі, яким керував 34 роки до свого останнього дня

Київському академічному драматичному театру на Подолі буде присвоєне ім’я його засновника та художнього керівника Віталія Малахова. Про це повідомляє Київська міська рада.

У 1987 році Віталій Малахов створив Театр на Подолі, яким керував 34 роки до свого останнього дня.

Театр на Подолі буде перейменовано в честь його засновника і керівника Віталія Малахова фото 1

За словами депутатки Київради, голови постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, Віталій Малахов є легендарною постаттю для Києва.

«Уявити культуру Києва без цього видатного українського театрального режисера, директора-художнього керівника театру просто неможливо. Він назавжди залишиться його душею. Присвоєння Театру на Подолі імені Віталія Юхимовича – ініціатива трудового колективу, яку ми радо підтримали. Пам’ять про великого творця та справжню з великої літери «Людину» Віталія Малахова буде закарбована у назві театру, який без перебільшення був справою його життя, і сьогодні є одним із улюблених киянами театральних закладів», – зауважила вона.

До слова, нещодавно Віталію Малахову було присвоєно статус почесного громадянина Києва.

Віталій Малахов – народний артист України,  український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі. Лауреат національної премії України ім. Т. Г. Шевченка в галузі мистецтва 2008 року. Малахов є лауреатом фестивалей «Київська Пектораль»,  одним із засновників Міжнародного театрального фестивалю «Київ – Травневий».

Нагадаємо, 19 вересня Київрада ухвалила рішення про перейменування комунального закладу «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» на комунальний «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету». Скорочене найменування театру – Київська опера.

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Теги: Віталій Малахов Київ мистецтво театр

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