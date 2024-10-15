Обстріл академії Бойчука: під завалами досі перебуває сотня творів мистецтв

Адміністрація неодноразово зверталась до Головного управління ДСНС у місті Київ, до КМВА та Печерського району з проханням розібрати завали

Після обстрілу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука 25 березня, під завалами ще можуть перебувати до 100 творів мистецтва. Про це повідомила ректорка академії Олена Осадча у коментарі «Суспільному»

Під завалами наразі залишаються дипломні роботи випускників академії Бойчука. Це переважно твори декоративного мистецтва.

Крім цього, під завалами досі є графічні роботи української художниці Марії Котляревської – учениці українського художника і педагога Івана Падалки, який є представником Розстріляного відродження. Роботи Котляревської є культурною цінністю, що представляє школу бойчуківців.

Як розповіла виданню ректорка академії Олена Осадча, адміністрація неодноразово зверталась до Головного управління ДСНС у місті Київ, до КМВА та Печерського району з проханням розібрати завали, однак цього досі не зробили. Доступу до деяких приміщень немає й досі.

7 жовтня академія вкотре звернулася з проханням до начальника КМВА, генерала-полковника Сергія Попка, та міського голови Володимира Кличка.

Нагадаємо, що 25 березня 2024 року внаслідок ракетного удару по Києву була зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Після обстрілу повністю зруйнованими залишаються: спортивна зала, майстерня монументального і станкового живопису та конгрес-хол. Також частково пошкодженими є актова зала і галерея академії.