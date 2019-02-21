М'ясо, овочі та фрукти: у Києві проходять продуктові ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах Києва

Сьогодні, 21 лютого, у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки, організовані за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій.

Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

У четвер ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 2;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А; вул. Багговутівська, 1; просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, з потеплінням у Києві відновлюють роботу сезонні ярмарки.