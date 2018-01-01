На 22 вулицях Києва можуть дозволити збільшити швидкість

Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня

Столична міськдержадміністрація допускає збільшення дозволеної швидкості руху транспорту до 80 км/год на 22 ділянках дороги Києва. Про це у своєму блозі на сайті Сегодня повідомив заступник мера – секретар Київської міської ради Володимир Прокопів. За його словами, міська влада розробляє проект рішення «Про затвердження



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Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня

Столична міськдержадміністрація допускає збільшення дозволеної швидкості руху транспорту до 80 км/год на 22 ділянках дороги Києва.

Про це у своєму блозі на сайті Сегодня повідомив заступник мера – секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

За його словами, міська влада розробляє проект рішення «Про затвердження переліку ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких дозволена швидкість руху транспортних засобів 80 км/год в обох напрямках».

Прокопів повідомив попередній перелік вулиць (22), на яких пропонується збільшити швидкість:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського мосту до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною й від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. М. Трублаїні);

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. М. Малиновського);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);

просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до Московського моста);

просп. М. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

вул. Набережно-Рибацька (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Н. Грінченка до Південного моста);

просп. М. Бажана (до Харківської площі);

вул. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Неманської);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської й від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);

вул. Перова (від просп. Визволителів до вул. А. Навої);

просп. Соборності (при установленні розподільного огородження);

просп. Леся Курбаса;

просп. Космонавта Комарова;

вул. Борщагівська;

Південний мостовий перехід.

«Перелік не є повним і не виключаю, що згодом він буде доповнений», — додав Прокопів.

Заступник міськголови додав, що особисто до переліку пропонував додати вулицю Олени Теліги.

«Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня», — наголосив він.

Нагадаємо, з 1 січня швидкість руху у містах та селищах знизять з 60 до 50 км/год.

МВС пропонує закріпити на законодавчому рівні фото- і відеофіксацію порушень ПДР, у 20 разів збільшити штраф за керування автомобілем без прав і встановити дворічний термін водійського посвідчення, отриманого вперше. Нині водійські посвідчення видаються на 30 років.