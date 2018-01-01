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    На 22 вулицях Києва можуть дозволити збільшити швидкість

    Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня
    Столична міськдержадміністрація допускає збільшення дозволеної швидкості руху транспорту до 80 км/год на 22 ділянках дороги Києва. Про це у своєму блозі на сайті Сегодня повідомив заступник мера – секретар Київської міської ради Володимир Прокопів. За його словами, міська влада розробляє проект рішення «Про затвердження
    • Сьогодні, 04:28
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    Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня

    Столична міськдержадміністрація допускає збільшення дозволеної швидкості руху транспорту до 80 км/год на 22 ділянках дороги Києва.

    Про це у своєму блозі на сайті Сегодня повідомив заступник мера – секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

    За його словами, міська влада розробляє проект рішення «Про затвердження переліку ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких дозволена швидкість руху транспортних засобів 80 км/год в обох напрямках».

    Прокопів повідомив попередній перелік вулиць (22), на яких пропонується збільшити швидкість:

    • просп. Перемоги (від Повітрофлотського мосту до вул. Чорнобильської);
    • Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною й від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
    • вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
    • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. М. Трублаїні);
    • просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. М. Малиновського);
    • автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
    • просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до Московського моста);
    • просп. М. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
    • вул. Набережно-Рибацька (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
    • Наддніпрянське шосе;
    • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
    • Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
    • вул. Саперно-Слобідська (від вул. Н. Грінченка до Південного моста);
    • просп. М. Бажана (до Харківської площі);
    • вул. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Неманської);
    • просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської й від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);
    • вул. Перова (від просп. Визволителів до вул. А. Навої);
    • просп. Соборності (при установленні розподільного огородження);
    • просп. Леся Курбаса;
    • просп. Космонавта Комарова;
    • вул. Борщагівська;
    • Південний мостовий перехід.

    «Перелік не є повним і не виключаю, що згодом він буде доповнений», — додав Прокопів.

    Заступник міськголови додав, що особисто до переліку пропонував додати вулицю Олени Теліги. 

    «Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня», — наголосив він.

    Нагадаємо, з 1 січня швидкість руху у містах та селищах знизять з 60 до 50 км/год.

    МВС пропонує закріпити на законодавчому рівні фото- і відеофіксацію порушень ПДР, у 20 разів збільшити штраф за керування автомобілем без прав і встановити дворічний термін водійського посвідчення, отриманого вперше. Нині водійські посвідчення видаються на 30 років.

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