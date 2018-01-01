На 22 вулицях Києва можуть дозволити збільшити швидкість
- Сьогодні, 04:28
-
Розсилка
Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня
Столична міськдержадміністрація допускає збільшення дозволеної швидкості руху транспорту до 80 км/год на 22 ділянках дороги Києва.
Про це у своєму блозі на сайті Сегодня
За його словами, міська влада розробляє проект рішення «Про затвердження переліку ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких дозволена швидкість руху транспортних засобів 80 км/год в обох напрямках».
Прокопів повідомив попередній перелік вулиць (22), на яких пропонується збільшити швидкість:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського мосту до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною й від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. М. Трублаїні);
- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. М. Малиновського);
- автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
- просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до Московського моста);
- просп. М. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибацька (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Н. Грінченка до Південного моста);
- просп. М. Бажана (до Харківської площі);
- вул. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Неманської);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської й від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);
- вул. Перова (від просп. Визволителів до вул. А. Навої);
- просп. Соборності (при установленні розподільного огородження);
- просп. Леся Курбаса;
- просп. Космонавта Комарова;
- вул. Борщагівська;
- Південний мостовий перехід.
«Перелік не є повним і не виключаю, що згодом він буде доповнений», — додав Прокопів.
Заступник міськголови додав, що особисто до переліку пропонував додати вулицю Олени Теліги.
«Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год відбудеться вже з 1 квітня», — наголосив він.
Нагадаємо, з 1 січня швидкість руху у містах та селищах знизять з 60 до 50 км/год.
МВС пропонує закріпити на законодавчому рівні фото- і відеофіксацію порушень ПДР, у 20 разів збільшити штраф за керування автомобілем без прав і встановити дворічний термін водійського посвідчення, отриманого вперше. Нині водійські посвідчення видаються на 30 років.