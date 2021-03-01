На автовокзалі у Києві відновлюють мозаїки Ади Рибачук (фото)

Творчість українських художників-модерністів планують вписати в нову концепцію будівлі

Мозаїки художників-модерністів Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, розміщені на другому та третьому поверхах київського Центрального автовокзалу, були частково зруйновані, але зараз відновлюються у ході комплексної реставрації всієї будівлі. Як повідомляє «НВ» реставраційні роботи розпочали в лютому Фонд збереження культурної спадщини Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, реставратори студії GurinBrothers, київські дизайнери та художники.

Центральний автовокзал почали модернізувати у 2020 році вперше за 60 років. На першому поверсі буде облаштована зона для очікування рейсів, яка міститиме маркети для пасажирів. Окремо буде організована зона для вуличних фуд-кортів.

На другому поверсі будівлі автовокзалу буде розміщена ще одна зона очікування і фуд-корт в приміщенні. На третьому поверсі буде розташований готель для пасажирів, розрахований приблизно на 30 номерів різної категорії. Також на третьому поверсі запланована зона підвищеного комфорту. У всіх зонах автовокзалу будуть встановлені інформаційні табло для зручності пасажирів.

Проєкт модернізації восени 2020 го представила компанія «Бастіон-груп», яка після приватизації АТ «Київпассервіс» в березні 2020 року стала власником шести автостанцій в Києві і 18 в Київській області. Загальна вартість робіт складе близько 2 млн євро, їх планують завершити до березня 2021 року.

Центральний автовокзал Києва було збудовано у 1957-1961 роках за проєктом архітекторів Авраама Мілецького, І. Н. Мельника й Едуарда Більського. Рибачук і Мельниченко займалися дизайном інтер’єру, декоративно-монументальними роботи та ескізами панно.

Авангардні художники Ада Рибачук і Володимир Мельниченко також відомі, як автори грандіозної «Стіни Пам'яті» – скульптурного пам'ятника на Байковому кладовищі, який залили бетоном навесні 1982 року за вказівкою першого секретаря КП України Володимира Щербицького. Частину стіни було відновлено у рамках Третього міжнародного фестивалю мистецтва Kyiv Art Week у 2018 році.