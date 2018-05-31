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    На Броварському проспекті Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds

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    ДТП на Броварському проспекті - На Броварському проспекті Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds
    Фото: Інформатор
    ДТП на Броварському проспекті

    З невідомих причин автомобіль вилетів з проїжджої частини

    У четвер, 31 травня, в Києві на Броварському проспекті сталася ДТП: автомобіль Mercedes E-class зніс дорожній знак і врізався в стелу MсDonalds.

    Аварія трапилася близько 5:30, повідомляє Інформатор.

    За словами патрульних, Mercedes їхав по Броварському проспекту у бік центру. З невідомих причин водій вилетів з проїжджої частини і протаранив стелу фастфуду, яка вказувала на заїзд на MacDrive.

    Від удару у машини заблокувалося колесо. Через це автомобіль проковзнув ще близько 100 метрів і зупинився. На місці аварії розкидані осколки машини і вказівника.

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    На Броварському проспекті Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds
    На Броварському проспекті Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds
    На Броварському проспекті Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds
    На Броварському проспекті Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds
    Фото: Інформатор

    Також виїжджали медики, проте пасажир-дівчина від госпіталізації відмовилася. Водія Mercedes возили на медичний огляд. На жаль, поліцейські відмовилися коментувати результат аналізів.

    На місці працювала патрульна поліція і «швидка».

    Як повідомлялося, 31 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.

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