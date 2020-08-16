У Мінську ланцюг солідарності зібрав близько 100 тисяч людей



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Білоруси закликають главу держави піти у відставку

У неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися виразити протест чинного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє видання «Наша Ніва».

Вони закликають главу держави піти у відставку.

«Оцінити число демонстрантів в центрі Мінська неможливо. Колони з десятками тисяч людей просто всюди. В центрі вже зібралися десятки тисяч опонентів Лукашенка. Особливо багато їх біля стели «Мінськ – місто-герой», – йдеться в повідомленні.

У той же час телеканал Nexta Live повідомляє, що на демонстраціях присутні близько 100 тисяч чоловік.

«Безліч людей нині у районі площі Якуба Коласа. Несуть 30-метровий прапор. Люди скандують: «йди, Йди!», – йдеться в повідомленні.

Протести також відбуваються в інших містах: Бресті, Гродно, Жлобіні і Борисові.

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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