Папа Римський підтримав протестувальників у Білорусі



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Папа Римський підтримав протестувальників у Білорусі

Під час недільної молитовної зустрічі з вірними, глава католицької церкви ввірив білорусів заступництву Пресвятої Богородиці.

Папа Римський Франциск звернувся до учасників акцій протесту в Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Vatican News.

Під час недільної молитовної зустрічі з вірними, глава католицької церкви ввірив білорусів заступництву Пресвятої Богородиці, Цариці миру. Він також закликав не забувати про труднощі сімей, які викликані пандемією.

«Дорогі браття й сестри, не перестаю молитися за Ліван і за інші трагічні ситуації в світі, які завдають людям страждання», – сказав Папа Франциск після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю.

Він додав: «Моя думка лине також до дорогої Білорусі. Уважно слідкую за післявиборчою ситуацією в цій країні та звертаюся із закликом до діалогу, відмови від насильства і до пошани справедливості та права. Ввіряю всіх білорусів захистові Богородиці, Цариці миру».

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Як повідомлялося, у неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися висловити протест чинного президента Олександра Лукашенка. Вони закликають главу держави піти у відставку.

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