На будівництві під Києвом загинув заробітчанин

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Поліція проводить розслідування загибелі чоловіка на будівництві під Києвом

У середу, 9 травня, в смт Гостомель, що під Києвом, 48-річний заробітчанин випав з вікна новобудови. У стані клінічної смерті чоловіка було доставлено в лікарню. У результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Відомо, що потерпілий родом з Кіровоградщини.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та свідків події.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Як повідомлялося, 9 травня, на одній із недобудованих висоток на проспекті Перемоги у Києві 19-річна дівчина впала в шахту ліфта із висоти 25-го поверху.