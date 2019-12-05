Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту перемістили в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко запевняє, що в кінці грудня буде відкрито рух Шулявським шляхопроводом

Мер Києва Віталій Кличко показав, як спеціалісти встановлювали останню секцію нового Шулявського шляхопроводу. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Прогін вагою у 540 тонн підійняв і виставив у проектне положення голландський супердомкрат. Маніпуляція зайняла у спеціалістів усього півгодини. Тепер секцію вирівняють з металоконструкцією мосту і розпочнуть зварювальні роботи. За планом, їх мають завершити до 8 грудня, - написав Кличко. - Потім розпочнуть влаштування асфальтного покриття шляхопроводу».

«Фахівці відзначають, що забезпечені сучасними матеріалами, аби робити це і за низьких температур. Тож всі налаштовані і працюють, а і в кінці грудня рух Шулявським шляхопроводом був відкритий», - повідомив мер.

Також на об’єкті відбувається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з’їздів зі шляхопроводу.

Мають прокласти інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та мережу зовнішнього освітлення.

За словами мера, місто виконує свої зобов’язання перед підрядниками і вимагає дотримання термінів будівництва важливого інфраструктурного об’єкту столиці.

Як повідомлялося, 4 грудня голландські фахівці перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги.