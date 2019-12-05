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    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)

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    <span>Прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту перемістили в проєктне положення, з&rsquo;єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги</span> - Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту перемістили в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко запевняє, що в кінці грудня буде відкрито рух Шулявським шляхопроводом

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як спеціалісти встановлювали останню секцію нового Шулявського шляхопроводу. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    «Прогін вагою у 540 тонн підійняв і виставив у проектне положення голландський супердомкрат. Маніпуляція зайняла у спеціалістів усього півгодини. Тепер секцію вирівняють з металоконструкцією мосту і розпочнуть зварювальні роботи. За планом, їх мають завершити до 8 грудня, - написав Кличко. - Потім розпочнуть влаштування асфальтного покриття шляхопроводу».

    «Фахівці відзначають, що забезпечені сучасними матеріалами, аби робити це і за низьких температур. Тож всі налаштовані і працюють, а і в кінці грудня рух Шулявським шляхопроводом був відкритий», - повідомив мер.

    Також на об’єкті відбувається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з’їздів зі шляхопроводу.

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    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)
    Як встановлювали останню секцію нового Шулявського мосту (фото, відео)

    Мають прокласти інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та мережу зовнішнього освітлення.

    За словами мера, місто виконує свої зобов’язання перед підрядниками і вимагає дотримання термінів будівництва важливого інфраструктурного об’єкту столиці.

    Як повідомлялося, 4 грудня голландські фахівці перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги.

    Віталій Кличко Київ дороги будівництво мер міст Шулявський міст
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