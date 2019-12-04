Будівництво виходить на фініш: відбулося стикування всіх частин Шулявського мосту (фото)



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Прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту з'єднали з прогоном над проспектом Перемоги Фото: КМДА

На шляхопроводі розпочнуться дорожні роботи

Голландські фахівці перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Конструкцію вагою понад 540 тонн буквально за 40 хвилин перемістили у проєктне положення. Після стикування частин мосту розпочнуться дорожні роботи: влаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху. Наразі продовжується спорудження підходів шляхопроводу із вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з’їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та зовнішнє освітлення», – розповів Поворозник.

Він додав, що Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку розглянула питання викупу цеху № 5 Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод».

«Маємо позитивний висновок комісії, тож наразі не бачу перешкод для продовження робіт із будівництва транспортної розв’язки», – підкреслив Поворозник.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.