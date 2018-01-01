На бульварі Тараса Шевченка автомобіль перекинувся на дах

У центрі Києва сталася аварія з перекиданням автівки

Автомобіль KIА Rio перекинувся на дах посеред проїжджої частини бульвару Тараса Шевченка біля станції метро «Університет» у Києві. За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. «Сталася ДТП. Після з'ясування обставин було встановлено, що водії не потребують госпіталізації, тому оформляємо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНН ДТП у центрі столиці

У центрі Києва сталася аварія з перекиданням автівки

Автомобіль KIА Rio перекинувся на дах посеред проїжджої частини бульвару Тараса Шевченка біля станції метро «Університет» у Києві.

За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

«Сталася ДТП. Після з'ясування обставин було встановлено, що водії не потребують госпіталізації, тому оформляємо адмінпротокол. Обидва автомобілі не можуть рухатися своїм ходом, водії викликали евакуатори. Як тільки евакуатори повантажать ці авто - проїжджа частина звільниться», - сказав працівник патрульної поліції.

За його словами, за попередніми слідчими даними, винним у ДТП є водій білого автомобіля KIА Rio, що перекинувся.

Джерело: УНН