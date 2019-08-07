На четвер синоптики прогнозують грозу у Києві
У столиці оголошено перший рівень небезпеки
У четвер, 8 серпня, очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Основні правила поводження під час грози
На природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.