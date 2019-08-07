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    На четвер синоптики прогнозують грозу у Києві

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    На четвер синоптики прогнозують грозу у Києві

    У столиці оголошено перший рівень небезпеки

    У четвер, 8 серпня, очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Основні правила поводження під час грози

    На природі слід:

    • спуститися у низину;
    • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
    • відійти подалі від водойм;
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • ховатися під скелями;
    • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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