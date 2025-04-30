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Скільки коштів уже «влито» у відбудову «Охматдиту»? МОЗ озвучив суми

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Скільки коштів уже «влито» у відбудову «Охматдиту»? МОЗ озвучив суми
Заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов (зліва) та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Усього на відбудову головної дитячої лікарні країни планується витратити понад 1,5 млрд грн

На відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», пошкодженої внаслідок російського ракетного удару, вже витрачено 36,2 млн грн. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов під час пресбрифінгу, передає кореспондентка «Главкома».

Наразі найбільше коштів – 21,1 млн грн – витрачено з рахунку самої лікарні «Охматдит». Ці гроші пішли на розробку проєктно-кошторисних документації для нового, токсикологічного та  адміністративного корпусів, а також для трансформаторної підстанції; відновлення вентиляційної системи; технічний нагляд за виконанням робіт щодо нового корпусу.

Ще 10,5 млн грн виділив наразі благодійний фонд «Таблеточки». У цю суму ввійшли: передпроєктне обстеження нового корпусу; протиаварійні роботи в новому корпусі; технічний нагляд за виконанням робіт щодо нового корпусу; облікова документація для адміністративного корпусу.

Також 4,6 млн грн витратила платформа United24. Гроші пішли на протиаварійні та консерваційні роботи в токсикологічному корпусі, а також на авторський і технічний нагляд за виконанням робіт щодо токсикологічного корпусу.

За словами Адаманова, консервація токсикологічного корпусу, у яке влучила ракета, почнеться у травні. Вартість контракту складає 4,58 млн грн. Адміністративний корпус також розпочнуть консервувати наступного місяця. Вартість робіт становить 868 тис. грн.

На відновлення «Охматдиту» вже витрачено 36,2 млн грн
На відновлення «Охматдиту» вже витрачено 36,2 млн грн
скриншот презентації, представленої на пресбрифінгу

Усього на відбудову «Охматдиту» планується витратити понад 1,5 млрд грн. Зокрема:

  • близько 379 млн грн пожертв зібрано на рахунку благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство»;
  • понад 337 млн грн пожертв надійшло на рахунок лікарні «Охматдит»;
  • 320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформи United24 та Monobank;
  • $11,2 млн виділив The Howard C. Buffett Foundation на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі Охматдиту (обладнання на суму понад 146 млн грн вже надійшло);
  • 300 млн грн виділив Уряд України з коштів державного бюджету;
  • 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав благодійний фонд «Таблеточки»
Усього на відбудову «Охматдиту» планується витратити понад 1,5 млрд грн
Усього на відбудову «Охматдиту» планується витратити понад 1,5 млрд грн
скриншот презентації, представленої на пресбрифінгу

Як повідомляв «Главком», Міністерство охорони здоров'я України планує оголосити тендер на будівельні роботи в новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у першій половині травня. Орієнтовна вартість робіт становить 396 млн грн, однак ця сума може бути скоригована у бік зменшення після проведення державної експертизи. Планується, що капітальний ремонт розпочнеться в червні. Під час капремонту лікарня продовжить працювати та надавати допомогу пацієнтам. Зовнішні роботи мають завершити взимку.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я ремонт лікарня фінансування тендер Охматдит

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