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У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
фото з відкритих джерел

Вартість будівництва склала 30 млн гривень

У Чорнобильській зоні відчуження відкрили першу сонячну електростанцію. Найближчим часом там має з'явитися ще одна СЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.

«Вибрали Чорнобиль, щоб перетворити Зону відчуження на зону відродження. А ще тут багато сонячних ділянок, які більше не придатні для сільськогосподарських угідь», – пояснила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

У Зоні відчуження відкрили першу сонячну електростанцію
У Зоні відчуження відкрили першу сонячну електростанцію
фото: РБК-Україна

Її побудували за 100 метрів від захованого в гігантський саркофаг реактора, що вибухнув 1986 року. Комплекс станції становить майже 3,8 тис. панелей. Потужність першої сонячної електростанції у Чорнобильській зоні – 763 кВт, площа забудови – майже чотири тис. квадратних метрів.

Гринчук зазначила, що обговорення щодо побудови проєкту почалися ще у 2019 році, але через війну процес затримався.

Повідомляється, що вартість будівництва склала 30 млн гривень. Енергія з сонячної електростанції забезпечуватиме адміністративні будівлі та об'єкти Зони Відчуження.

Нагадаємо, у 2024 році Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» повідомило про надходження перших комплектуючих для будівництва фотовольтаїчної електростанції  на промисловому майданчику ЧАЕС. Це стало можливим завдяки міжнародній гуманітарній допомозі.

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Теги: Світлана Гринчук Чорнобильська АЕС електроенергія Чорнобильська зона

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