Дощ заливає квартири. Як живуть жителі будинку у Києві, в який влучив дрон (відео)

Жителі будинку скаржаться, що їх заливає дощем, а влада просить почекати з ремонтом зруйнованого дроном даху

Жахлива трагедія в Дніпровському районі Києва, спричинена російською атакою «шахедами», під час якої 80-річна жінка згоріла живцем, благаючи про допомогу, отримала несподіване продовження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у мережі киянки Наталії Овдієнко.

Виявляється у будинку у Дніпровському районі, який у ніч з 22 на 23 березня став мішенню одного із ворожих «шахедів», на даху утворився «кратер» від прильоту дрона.

За словами Овдієнко, у цьому будинку живуть здебільшого пенсіонери, які не знають, куди звертатися. Вони не мають смартфонів, не вміють писати заяви онлайн. І найгірше – вони лишилися сам на сам із бідою. У ЖЕКу розводять руками, кивають на місто, а тим часом дощ, який триває у Києві другу добу, заливає квартири.

Жінка навела пряму мову Ольги Кабачок, яка живе у атакованому російським дроном будинку.

За словами Ольги Кабачок, приліт був вночі, десь о 00:15. «Я вже спала і не чула тривоги, прокинулась від вибуху – удвічі гучнішого, ніж зазвичай, коли поряд збивають шахеди. Одразу побачила червоне зарево, як у фільмах. Сусіди казали, що уламок ще горів», – розповіла вона.

Коли жінка вийшла на кухню, побачила, що там просто немає половини вікна: скло було вибите, скрізь валялися уламки, земля з вазонів, все на підлозі. У іншій кімнаті теж вибило вікно – рама вилетіла і, мабуть, влетіла б в кімнату, але її зупинив склопакет.

Ольга пригадує, що паніки не було, бо вже звикла до вибухів, але руки тремтіли. Жінка пише, що не знала, що робити й куди бігти.

«Я ще не розуміла, що на дев'ятому поверсі почалася пожежа. Квартира вигоріла повністю. Там загинула жінка, 80 років… Здається, пожежники приїхали десь за 5-7 хвилин. Я навіть не встигла одягнутися», – пригадує Ольга Кабачок.

Коли рятувальники почали гасити пожежу, за словами жінки. вся вода з верхніх поверхів по стояку полилася на нижні поверхи. Пожежу гасили двічі, вночі і наступного дня, коли сусіди помітили димок. Вода текла по стінах, шпалери повідходили, зі стелі капало, всю ніч доводилося підставляти миски, витирати підлогу.

Потім, за словами жінки, пожежники заходили в кожну квартиру, питали, чи є постраждалі. За словами Ольги Кабачок, люди постраждали, але багато хто не може навіть вийти з дому і подати заяву.

У будинку у Дніпровському районі Києва, який у ніч з 22 на 23 березня став мішенню одного із ворожих «шахедів», на даху утворився «кратер» від прильоту дрона. Будинок заливає дощем, люди просять про допомогу.



📹: Наталія Овдієнко pic.twitter.com/FwHHN3SiHi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 1, 2025

Зранку у будинок прийшли представники ЖЕКу, записали заявки у зошит. Комунальники заклеїли вікна плівкою, волонтери питали, чи потрібна допомога у прибиранні.

«За кілька днів сусіди сказали, що треба викликати поліцію, щоб зафіксували пошкодження. Але ніхто не пояснює, що ще робити, яка процедура. Ми досі не знаємо, хто ремонтуватиме дах. Дзвонила в ЖЕК – кажуть, що максимум можуть помити під’їзд. А дахом має займатися місто. Добре, але яка саме служба? Куди дзвонити, щоб отримати кошторис на ремонт і знайти організацію, яка його виконає? ЖЕК від цього відмовився, минуло 10 днів, і ніхто нічого не зробив», – бідкається киянка.

За словами Ольги Кабачок, на гарячій лінії уряду та на гарячій лінії КМДА жителів будинку просять почекати. Але чекати ніколи, каже жінка, бо дах протікає просто зараз, йдуть дощі, квартири заливає.

«По факту ніхто нічого не робить. Ми не розуміємо, яка служба має цим займатися. Люди в будинку – 90% пенсіонери, у багатьох немає смартфонів, вони не знають, куди звертатися і як оформлювати заявки. І головне питання – хто, коли і як залатає дах?», – питає мешканка пошкодженого ворожим дроном будинку.

Нагадаємо, у Києві, в Дніпровському районі, внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.