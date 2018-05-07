  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Голосіївському проспекті загорівся автомобіль

    Внаслідок пожежі автомобіль сильно пошкоджено
    У неділю, 6 травня, у Києві на проїжджій частині дороги на пр. Голосіївському, 3, в автомобілі Chevrolet Lacetti виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:39. «На місце події негайно прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О
    • Сьогодні, 09:38
    • Розсилка
    Загоряння автомобіля (ілюстративне фото)
    Загоряння автомобіля (ілюстративне фото)

    Внаслідок пожежі автомобіль сильно пошкоджено

    У неділю, 6 травня, у Києві на проїжджій частині дороги на пр. Голосіївському, 3, в автомобілі Chevrolet Lacetti виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:39.

    «На місце події негайно прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 14:47 бійці ліквідували пожежу», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, бампер, передні колеса, лакофарбове покриття та закопчено лобове скло.

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 6 травня на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ