На Голосіївському проспекті загорівся автомобіль
- Сьогодні, 09:38
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Внаслідок пожежі автомобіль сильно пошкоджено
У неділю, 6 травня, у Києві на проїжджій частині дороги на пр. Голосіївському, 3, в автомобілі Chevrolet Lacetti виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:39.
«На місце події негайно прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 14:47 бійці ліквідували пожежу», - інформує прес-служба столичних рятувальників.
Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, бампер, передні колеса, лакофарбове покриття та закопчено лобове скло.
На щастя, ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомлялося, 6 травня на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.