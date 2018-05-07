На Голосіївському проспекті загорівся автомобіль

Внаслідок пожежі автомобіль сильно пошкоджено

У неділю, 6 травня, у Києві на проїжджій частині дороги на пр. Голосіївському, 3, в автомобілі Chevrolet Lacetti виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:39. «На місце події негайно прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О