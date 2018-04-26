На хабарі затримано директора київського лісозахисного підприємства

Керівника «Київлісозахисту» затримано під час одержання неправомірної вигоди у сумі 15 тис. гривень

У четвер, 26 квітня, працівниками Київської місцевої прокуратури №9 спільно з Нацполіцією за матеріалами Управління захисту економіки в Києві ДЗЕ Нацполіції України затримано під час одержання неправомірної вигоди директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист». Про це повідомляє прес-служба прокуратури



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Затримання директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист»

Керівника «Київлісозахисту» затримано під час одержання неправомірної вигоди у сумі 15 тис. гривень

У четвер, 26 квітня, працівниками Київської місцевої прокуратури №9 спільно з Нацполіцією за матеріалами Управління захисту економіки в Києві ДЗЕ Нацполіції України затримано під час одержання неправомірної вигоди директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що керівник лісозахисного підприємства вимагав грошові кошти від власника земельної ділянки, що розташована на території Обухівського району Київської області, за сприяння в заниженні розміру відшкодування у зв’язку із вирубкою дерев на цій ділянці. Зокрема, посадовець пообіцяв громадянину знизити суму нарахування за зрубані дерева з 120 тис. гривень до 50 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 15 тис. гривень зловмисник був затриманий правоохоронцями.

На даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України разом із Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду Києва на отриманні хабара.