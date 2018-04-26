На Хрещатику автівка збила жінку, яка перебігала вісім смуг дороги

Після аварії жінка сама викликала собі швидку допомогу

У четвер, 26 квітня, у центрі Києва на Хрещатику молода жінка потрапила під колеса автомобіля, коли намагалася перебігти дорогу. За словами подруги постраждалої, вони мали зустрітися біля одного із закладів на Хрещатику. Аби швидше дістатися місця зустрічі, жінка вирішила перебігти восьмисмугову дорогу у невстановленому місці.



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Фото: УНН На Хрещатику автомобіль збив жінку

Після аварії жінка сама викликала собі швидку допомогу

У четвер, 26 квітня, у центрі Києва на Хрещатику молода жінка потрапила під колеса автомобіля, коли намагалася перебігти дорогу.

За словами подруги постраждалої, вони мали зустрітися біля одного із закладів на Хрещатику. Аби швидше дістатися місця зустрічі, жінка вирішила перебігти восьмисмугову дорогу у невстановленому місці.

«Ми мали тут з нею зустрітися, а вона спробувала перебігти дорогу, і я вже побачила, як її збиває машина», — розповіла подруга постраждалої.

Жінку збив водій автомобіля, який рухався у напрямку Європейської площі у другій смузі. Удар прийшовся на руку та спину. За словами очевидців, після аварії жінка сама викликала собі швидку допомогу і сказала, в яку лікарню і до якого хірурга її везти.

Наразі її життю нічого не загрожує. Правоохоронці коментувати ситуацію відмовились.

Як повідомлялося, 26 квітня на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода.

Джерело: УНН