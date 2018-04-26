У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода
- 26 Квiтня, 11:14
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Автомобіль збив, що переходив дорогу
У четвер, 26 квітня, на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода. ДТП сталася приблизно о 8:25. Про це повідомляє Інформатор.
За словами патрульних, за кермом автомобіля був іноземець. На високій швидкості він їхав по бульвару Леся Курбаса в сторону «Колібріс». Не помітивши попереджаючі дорожні знаки, чоловік розгубився, різко звернув вправо, збивши пішохода, що переходив дорогу.
Машина вилетіла на тротуар.
Пішохода з попереднім діагнозом «черепно-мозкова травма» госпіталізували.
Власник іномарки в шоковому стані. Чоловік погано говорить по-російськи, тому не зміг зрозуміло пояснити поліцейським, що трапилося. Подробиці події з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 25 квітня на площі Сантьяго-де-Чилі автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп. Трьох постраждалих забрала «швидка».