У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода

Автомобіль збив, що переходив дорогу

У четвер, 26 квітня, на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода. ДТП сталася приблизно о 8:25. Про це повідомляє Інформатор. За словами патрульних, за кермом автомобіля був іноземець. На високій швидкості він їхав по бульвару Леся Курбаса в сторону «Колібріс». Не помітивши попереджаючі дорожні знаки, чоловік



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Фото: Інформатор ДТП на вулиці Леся Курбаса

Автомобіль збив, що переходив дорогу

У четвер, 26 квітня, на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода. ДТП сталася приблизно о 8:25. Про це повідомляє Інформатор.

За словами патрульних, за кермом автомобіля був іноземець. На високій швидкості він їхав по бульвару Леся Курбаса в сторону «Колібріс». Не помітивши попереджаючі дорожні знаки, чоловік розгубився, різко звернув вправо, збивши пішохода, що переходив дорогу.

Машина вилетіла на тротуар.

Пішохода з попереднім діагнозом «черепно-мозкова травма» госпіталізували.

Власник іномарки в шоковому стані. Чоловік погано говорить по-російськи, тому не зміг зрозуміло пояснити поліцейським, що трапилося. Подробиці події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 25 квітня на площі Сантьяго-де-Чилі автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп. Трьох постраждалих забрала «швидка».