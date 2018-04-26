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    У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода

    Автомобіль збив, що переходив дорогу
    У четвер, 26 квітня, на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода. ДТП сталася приблизно о 8:25. Про це повідомляє Інформатор. За словами патрульних, за кермом автомобіля був іноземець. На високій швидкості він їхав по бульвару Леся Курбаса в сторону «Колібріс». Не помітивши попереджаючі дорожні знаки, чоловік
    • 26 Квiтня, 11:14
    • Розсилка
    ДТП на вулиці Леся Курбаса
    Фото: Інформатор
    ДТП на вулиці Леся Курбаса

    Автомобіль збив, що переходив дорогу

    У четвер, 26 квітня, на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода. ДТП сталася приблизно о 8:25. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами патрульних, за кермом автомобіля був іноземець. На високій швидкості він їхав по бульвару Леся Курбаса в сторону «Колібріс». Не помітивши попереджаючі дорожні знаки, чоловік розгубився, різко звернув вправо, збивши пішохода, що переходив дорогу.

    Машина вилетіла на тротуар.

    Пішохода з попереднім діагнозом «черепно-мозкова травма» госпіталізували.

    Власник іномарки в шоковому стані. Чоловік погано говорить по-російськи, тому не зміг зрозуміло пояснити поліцейським, що трапилося. Подробиці події з'ясовують правоохоронці.

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    У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода
    У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода
    У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода
    У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода
    У Києві іноземець за кермом Volkswagen збив пішохода
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 25 квітня на площі Сантьяго-де-Чилі автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп. Трьох постраждалих забрала «швидка».

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