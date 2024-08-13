Київ готує пересувні мобільні котельні: як вони даватимуть тепло взимку

У разі надзвичайних ситуацій мобільні котельні забезпечуватимуть теплом медичні установи та інші об’єкти соціальної сфери

Київ удвічі збільшив кількість пересувних мобільних котелень, які взимку у разі надзвичайних ситуацій забезпечуватимуть теплом медичні установи та інші об’єкти соціальної сфери. Про це повідомили у КМДА.

Сьогодні, 13 серпня, у Києві пройшли чергові тренування рятувальних і комунальних служб, які відпрацьовували оперативне підключення пересувної мобільної котельні. Працівники КП «Київтеплоенерго» змоделювали її підключення до ліцеїв Святошинського району на випадок знеструмлення й відключення тепла.

У Києві відбулися чергові тренування рятувальних і комунальних служб, які відпрацьовували оперативне підключення пересувної мобільної котельні фото: Київська міська держадміністрація

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, у 2024 році місто збільшило кількість таких котелень удвічі, зараз їх у розпорядженні тепловиків понад 50 одиниць.

У разі надзвичайних ситуацій котельні забезпечуватимуть теплом медичні установи та інші об’єкти соціальної сфери, а також заклади, на базі яких працюватимуть пункти обігріву.

У разі надзвичайних ситуацій котельні забезпечуватимуть теплом медичні установи та інші об’єкти соціальної сфери фото: Київська міська держадміністрація

Сьогодні пересувну котельню під’єднали до вводу будівлі школи, де перебуває один із пунктів обігріву. Обладнання зможе працювати в автономному режимі та обігрівати ліцей.

Обладнання котельні може працювати в автономному режимі та обігрівати ліцей фото: Київська міська держадміністрація

Теплова потужність мобільної котельні, яку підключили до ліцею, становить 600 кВт. Вона виробляє теплоносій, температуру якого можна регулювати залежно від погодних умов. Котельня повністю автономна та оснащена генератором.

«Ми провели тренування з підключення котельні «з нуля» та оперативно забезпечили будівлю теплом. Це злагоджена робота фахівців «Київтеплоенерго», ДСНС і представників закладу освіти. Такі навчання ми проводимо щомісяця на різних об’єктах соціальної сфери. Наразі нам вдалось зменшити час на підключення тепла удвічі, і зараз час на повне розгортання становить 1,5-2 години», – повідомив головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

Мобільні котельні автономні, автоматизовані та енергоефективні. Їх розміщують у безпосередній близькості до будівлі, що мінімізує тепловтрати та підвищує надійність теплопостачання.

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