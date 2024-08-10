Небезпека на іспанських пляжах: туристи потерпають від нашестя специфічних медуз

Зростання чисельності медуз у водах Іспанії вчені пов'язують із підвищенням температури води

Популярні пляжі Іспанії страждають від нашестя зграй «медуз-яєчниць» Phacellophora camtschatica. Вони становлять небезпеку для туристів, тож деякі пляжі уже встановлюють спеціальні сітки, пише Antena 3.

Медузи жовтуватого кольору і мають помаранчеву «шишку» в центрі, що дуже нагадує яєчню. Це ендемічний вид Середземномор’я, вони можуть досягати 30 сантиметрів і жити від двох до шести місяців.

Зокрема вони були помічені на пляжах у регіоні Мурсія, причому замість звичних місць у солоній лагуні, їх також бачили на середземноморських піщаних мілинах, включно з Ла-Мангою або Ла-Льяною.

Пляжі заповнені медузами у Іспанії

Місцева преса зазначає, що в таких районах, як пляж Пунта-Брава в Мар-Менор, останніми днями їх присутність збільшилася як у воді, так і на піску після того, як їх віднесли морські хвилі.

Хоча медузи є звичним явищем у місцевих водах, учені відзначають зростання їхньої чисельності, пов'язуючи це з підвищенням температури води.

Ці медузи цікаві тим, що можуть плавати як вертикально, так і горизонтально, оскільки можуть стискатися, розширюватися і повертати своє тіло так, щоб переміщатися по морю.

Щоб якось протидіяти навалі медуз, місцевий департамент довкілля встановив спеціальні протимедузні сітки на низці популярних пляжів.

Укуси «медуз-яєчниць» не вважаються небезпечними, проте жалкі клітини можуть викликати незначне подразнення шкіри у вигляді почервоніння і поколювання.

Туристів у разі контакту з цими медузами закликають одразу ж звернутися до рятувальників або медиків на пляжі. Тим, кого вжалять у районі, де немає рятувальної служби, радять видалити всі щупальця, що залишилися прикріплені до шкіри, і промити місце укусу морською водою (прісну воду використовувати не можна).

Також не варто розчісувати рану, прикласти лід, замотаний у тканину, буде не зайвим. Рекомендується також накласти тканину або компрес з оцтом. У разі, якщо біль не минає, або більш серйозних симптомів, слід якомога швидше звернутися до лікарні.

До слова, Іспанія очікує рекордну кількість туристів на своїх пляжах. І, щоб попередити шкоду, яку вони можуть завдати, на відомому курорті Коста-дель-Соль вирішили завдати превентивного «удару» по найменш обговорюваному побічному ефекту надлишкового туризму – сечовипусканню в морі. Бажання сходити в туалет в морі у Іспанії може коштувати туристам 750 євро