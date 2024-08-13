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Лише три пляжі у Києві є безпечними для купання: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лише три пляжі у Києві є безпечними для купання: список
Пляж «Острів Оболонський» лишається одним з найчистіших
фото: glavcom.ua

Найчистішою виявилась вода на пляжі «Молодіжний», «Венеція» та «Острів Оболонський»

Моніторинг якості води показав, що безпечно можна купатись лише на трьох пляжах столиці. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Протягом минулого тижня якість води перевіряли на 15 пляжах: «Чорторий», «Троєщина», «Молодіжний», «Золотий», «Передмісна Слобідка», «Венеція», «Центральний», «Райдуга», «Тельбін», «Веселка», «Дитячий», «Вербний», «Пуща-Водиця», «Острів Оболонський» та «Галерний».

Зазначається, що вода на 12 із 15 пляжах не відповідала санітарно-мікробіологічними показниками, а в чотирьох місцях — за санітарно-хімічними показниками.

Найчистішою виявилась вода на пляжі «Молодіжний», «Венеція» та «Острів Оболонський».

Нагадаємо, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошується через дію воєнного стану. Раніше влада Києва рекомендувала містянам утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки

До слова, влада однієї канадської провінції поставила крапку в суперечці про дрес-код. Наразі у спеціальному документі чітко перераховані вимоги до зовнішнього вигляду відпочивальників біля басейну чи на пляжі. І відхилень не повинно бути.

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Теги: Київ веселка Венеція Троєщина пляжі

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