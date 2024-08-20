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Вранці столицю атакували крилатими ракетами з півночі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вранці столицю атакували крилатими ракетами з півночі
У Києві вранці працювали сили та засоби протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Російські війська уранці 20 серпня запустили по Києву крилаті ракети типу «Іскандер-К» 

Сьогоднішній ранок розпочався з чергової повітряної тривоги для Києва, вже 41-ї від початку місяця. Окупанти знову атакували столицю, цього разу ймовірно крилатими ракетами типу«Іскандер-К» з північного напрямку. Про це інформує КМДА.

«За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста», – йдеться в повідомленні.

На щастя, завдяки блискавичній реакції сил протиповітряної оборони, всі ворожі цілі були знищені ще на підступах до міста. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, але дані уточнюються.

Це вже п'ята ракетна атака на Київ лише за серпень, що вкотре підкреслює нещадність російського ракетно-дронового терору.

Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. 

Теги: окупанти Київ ракетна атака

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