Дрес-код на пляжі: провінція Канади здивувала новими правилами

Влада Ванкувера ввела низку обмежень щодо того, у якому вигляді можна з'являтись біля басейну чи на пляжах

Влада однієї канадської провінції поставила крапку в суперечці про дрес-код. Наразі у спеціальному документі чітко перераховані вимоги до зовнішнього вигляду відпочивальників біля басейну чи на пляжі. І відхилень не повинно бути, пише Vancouverok.

Правління парків Ванкувера оголосило остаточний вердикт: дрес-коду біля води – як на пляжі, так і біля басейну – однозначно бути. Дискусія на тему розпочалася кілька років тому, коли у громадськості виникли питання до канадійок, що загоряли на березі топлес, незважаючи на присутність дітей.

Перелік вимог тестували протягом року, тож стало зрозуміло, що задум влади не обмежує нічиїх прав та наводить лад на території зон відпочинку Ванкувера. У звіті організації докладно описується, що можна надягати на пляж або басейн, а в якому вигляді краще не з'являтися.

Отже, «зелене світло» влада дала: звичайним купальникам та плавкам, пляжним шортам та футболкам, легінсам, тунікам та гідрокостюмам. Не забули і про релігійні відмінності – дозволено відпочинок у хіджабі.

Яскраво виражені сексуальні речі, призначені для інтимних цілей (хоч би що це означало), назвали неприйнятними. До речі, також неприйнятно купатися, наприклад, у джинсах або верхньому одязі, в якому приїхав на пляж. Крім того, без зайвих натяків рада попросила людей не випорожнюватися у воду і «контролювати сечовий міхур і кишківник», щоб не забруднювати водойми.

«Одяг для плавання має бути чистим і комфортним, щоб не створювалася загроза безпеці людині», – закликає відпочивальників влада Ванкувера.

Нагадаємо, бажання сходити в туалет в морі в Іспанії може коштувати туристам 750 євро. Цього літа Іспанія очікує рекордну кількість туристів на своїх пляжах. І, щоб попередити шкоду, яку вони можуть завдати, на відомому курорті Коста-дель-Соль вирішили завдати превентивного «удару» по найменш обговорюваному побічному ефекту надлишкового туризму – сечовипусканню в морі.