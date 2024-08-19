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Міноборони виявило на території військової частини у Києві незаконний храм УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони виявило на території військової частини у Києві незаконний храм УПЦ МП
Храм передано Службі військового капеланства Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Власником незаконно зареєстрованого об'єкта є релігійна організація, пов'язана з Московською церквою в Україні

Під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві Міністерство оборони виявило незаконно зареєстрований храм. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Як зазначається, власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з Московською церквою в Україні.

«Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб. Міністерство оборони у взаємодії з Міністерством юстиції України оперативно усунуло порушення законності у сфері державної реєстрації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що храм передано Службі військового капеланства Збройних сил України, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових, богослужіння проводитимуть військові капелани разом із братією монастиря.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов’язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути Верховна Рада.

У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-Католицької Церкви тощо. Також 17 серпня Рада церков опублікувала на своєму сайті заяву про засудження діяльності російської православної церкви та московського патріархату.

Як повідомлялося, Верховна Рада наступного тижня першим питанням розгляне доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Російської Федерацією. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. 

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Теги: Київ столиця Міноборони ЗСУ аудит Московська церква в Україні

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