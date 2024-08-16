Ремонт тунелю метро біля станції «Деміївська» майже завершено (фото)

Журналіст: «Скоро відбудеться пробний запуск поїзда зі станції «Деміївська»»

Тунель метро біля станції «Деміївська» вже готовий, скоро відбудеться пробний запуск поїздів. Про це повідомив журналіст Павло Авдокушин, який побував на будівництві.

Перебудова тунелю метро біля станції Деміївська» майже завершена фото: Павло Авдокушин, Facebook

«Завершують гідроізоляцію. Дооблаштовують колію. Готуються засипати котлован. Скоро – пробний запуск поїзда», – написав Авдокушин у Facebook.

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Перебудова тунелю метро біля станції Деміївська» майже завершена фото: Павло Авдокушин, Facebook

Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словам, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.