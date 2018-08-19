На Караваєвих дачах через ревнощі побилися двоє: в одного проломлена голова



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Потерпілий відмовився від госпіталізації

На Караваєвих дачах в будинку за адресою Уманська, 31 сталася бійка між двома п'яними чоловіками. Конфлікт стався на ґрунті ревнощів.

Бійка трапилася в суботу, 18 серпня, близько 21:00.

Як, повідомив один з учасників бійки, чоловік на ім'я Юрій, вони разом з дружиною Світланою і другом Іваном випивали у будинку. У процесі розпивання спиртних напоїв він запідозрив свою дружину в тому, що вона зраджує йому з Іваном. У чоловіків стався конфлікт. Спочатку вони з'ясовували стосунки через словесну перепалку. Після цього, Іван, дочекавшись моменту, кілька разів ударив ревнивого чоловіка чимось важким по голові, після чого виволік на сходову клітку і спустив зі сходів.

В результаті ударів по голові і падіння зі сходів медики діагностували у Юрія закриту черепно-мозкову травму, розсічення на голові в районі потилиці, а також внутрішні пошкодження грудної клітини та черевної порожнини. Незважаючи на всі поради медпрацівників, потерпілий відмовився від госпіталізації. На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі події встановить слідство.

Джерело: Інформатор