  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київ насувається гроза і шквали

    • Розсилка
    На Київ насувається гроза і шквали

    Київ та область накриють дощі

    У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються грози та шквали 15-20 м/с. Про це попереджає Укргідрометцентр.

    Грози також прогнозуються і в Київській області.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій нагадує основні правила поводження під час грози:

    Удома слід:

    • вимкнути електроприлади;
    • відключити телевізор від антени;
    • зачинити всі вікна;
    • не підходити до вікон;
    • не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину;
    • відійти від поодиноко стоячих дерев, стовпів, вишок;
    • відійти подалі від водойм;
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • іти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

     

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ