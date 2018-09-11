На Київ насувається гроза і шквали
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Київ та область накриють дощі
У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються грози та шквали 15-20 м/с. Про це попереджає Укргідрометцентр.
Грози також прогнозуються і в Київській області.
Управління з питань надзвичайних ситуацій нагадує основні правила поводження під час грози:
Удома слід:
- вимкнути електроприлади;
- відключити телевізор від антени;
- зачинити всі вікна;
- не підходити до вікон;
- не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину;
- відійти від поодиноко стоячих дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- іти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.