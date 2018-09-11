На Київ насувається гроза і шквали



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Київ та область накриють дощі

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються грози та шквали 15-20 м/с. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Грози також прогнозуються і в Київській області.

Управління з питань надзвичайних ситуацій нагадує основні правила поводження під час грози:

Удома слід:

вимкнути електроприлади;

відключити телевізор від антени;

зачинити всі вікна;

не підходити до вікон;

не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину;

відійти від поодиноко стоячих дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

іти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.