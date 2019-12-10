За тиждень повітря в Києві стало ще бруднішим



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Порівняно з попереднім тижнем у повітрі міста спостерігалось підвищення вмісту формальдегіду

З 3-го по 9 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані своїх стаціонарних постів спостережень.

Так, зафіксовано перевищення за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі та проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин»);

діоксиду сірки – у 2,6-2,9 раза на площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, вулиці Олександра Довженка; у 1,8-2,5 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

діоксиду азоту – у 3,1-3,8 раза на Бессарабській площі, вулицях Інженера Бородіна, Каунаській, Семена Скляренка, площах Деміївській та Перемоги; у 1,6-2,8 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

формальдегіду – у 2,0-2,4 раза – на вулиці Семена Скляренка, площах Деміївській, Бессарабській, Перемоги, Оболонському проспекті; у 1,0-1,9 раза – на усіх інших постах міста.

Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 3 по 9 грудня 2019 року було проаналізовано 1508 проб повітря.

Порівняно з попереднім тижнем у повітрі міста спостерігалось деяке підвищення вмісту формальдегіду, зниження вмісту діоксиду азоту.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.

Раніше було опубліковано топ-10 точок Києва та передмість з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня.