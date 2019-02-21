На Київ суне похолодання



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З понеділка знову прийде потепління

Найближчими днями у Києві очікується похолодання із поривчастим вітром. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві завтра, 22 лютого, істотні опади малоймовірні, максимум невеликий сніг. Проте погода обіцяє все одно бути некомфортною, бо прийде похолодання до -5-6 градусів плюс поривчастий північно-східний вітер», - написала вона.

До того ж, за її словами, на дорогах очікується ожеледиця.

Діденко прогнозує, що вихідними похолодання посилиться.

«Щоб не вводити вас у сумні синоптичні думки, порадую - із понеділка, з 25 лютого, знову почнеться потепління», - додала синоптик.

Вона також повідомила, що завтра складна погода очікується у західних областях, південній частині України, у Житомирській, Вінницькій областях, частинах Черкаської, Дніпропетровської областей та на Донеччині. «Йтиме сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер», - прогнозує Діденко.

На решті території - або без істотних опадів, або невеликий сніг.