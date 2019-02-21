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    На Київ суне похолодання

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    На Київ суне похолодання

    З понеділка знову прийде потепління

    Найближчими днями у Києві очікується похолодання із поривчастим вітром. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві завтра, 22 лютого, істотні опади малоймовірні, максимум невеликий сніг. Проте погода обіцяє все одно бути некомфортною, бо прийде похолодання до -5-6 градусів плюс поривчастий північно-східний вітер», - написала вона. 

    До того ж, за її словами, на дорогах очікується ожеледиця.

    Діденко прогнозує, що вихідними похолодання посилиться.

    «Щоб не вводити вас у сумні синоптичні думки, порадую - із понеділка, з 25 лютого, знову почнеться потепління», - додала синоптик.

    Вона також повідомила, що завтра складна погода очікується у західних областях, південній частині України, у Житомирській, Вінницькій областях, частинах Черкаської, Дніпропетровської областей та на Донеччині. «Йтиме сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер», - прогнозує Діденко.

    На решті території - або без істотних опадів, або невеликий сніг.

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