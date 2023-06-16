На Київщині батько понад рік ґвалтував свою малолітню доньку
Сім’я, де окрім потерпілої виховується ще двоє дітей, перебуває на обліку в службі у справах дітей та сім’ї ще з 2014 року
У Києвській області затримали чоловіка, який систематично ґвалтував свою 13-річну доньку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що підозрюваний за місцем свого проживання протягом 2021 року та січня – лютого 2022 року неодноразово ґвалтував 13-річну доньку.
Наразі за клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Зазначається, що з 2014 року сім’я, де окрім потерпілої виховується ще двоє дітей, перебуває на обліку в службі у справах дітей та сім’ї, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Нині всіх дітей вилучено з родини.
Раніше повідомлялося, що в Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку.
Також на Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.
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