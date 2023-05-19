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У Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку
Підозрюваний зґвалтував дитину, коли жінка, яка приглядала за нею, відволіклася
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Зловмисником виявився 48-річний чоловік, раніше судимий за розбій та грабіж

Уродженець Бердянська у Броварах на Київщині чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над чотирирічною дівчинкою. Поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах», – йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж.

«Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів», – додав Нєбитов.

ТСН з посиланням на поліцію повідомляє, що мати залишила чотирьохрічну дівчинку у подруги – їй було потрібно до лікаря. До помешкання, де перебувала дитина прийшов знайомий їх родичів. Він і зґвалтував дитину, коли жінка відволіклася. Вона прийшла до кімнати почувши, що дитина плаче. Це налякало ґвалтівника і він утік з квартири. 

Раніше повідомлялося, що на Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.

Теги: Київщина зґвалтування дитина

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