У Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку

Підозрюваний зґвалтував дитину, коли жінка, яка приглядала за нею, відволіклася

Зловмисником виявився 48-річний чоловік, раніше судимий за розбій та грабіж

Уродженець Бердянська у Броварах на Київщині чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над чотирирічною дівчинкою. Поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах», – йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж.

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«Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів», – додав Нєбитов.

ТСН з посиланням на поліцію повідомляє, що мати залишила чотирьохрічну дівчинку у подруги – їй було потрібно до лікаря. До помешкання, де перебувала дитина прийшов знайомий їх родичів. Він і зґвалтував дитину, коли жінка відволіклася. Вона прийшла до кімнати почувши, що дитина плаче. Це налякало ґвалтівника і він утік з квартири.

Раніше повідомлялося, що на Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.