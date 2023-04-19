Ґвалтували, годували фекаліями та катували дітей. Подружжя з Київщини постане перед судом

би сусіди не чули плач жінка закривала дітям рот ганчіркою та погрожувала вбивством

На Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

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«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки та її співмешканця за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувачені тривалий час знущалися з трьох дітей віком трьох, п'яти та 11 років. Діти проживали в антисанітарних умовах. Їх морили голодом, змушували їсти фекалії.

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«Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей», – зазначають в прокуратурі.

Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством. Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними.

За клопотанням прокуратури обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, що раніше суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину. Жінка у стані алкогольного сп’яніння народила вдома дитину і залишила її без догляду в холодній кімнаті.