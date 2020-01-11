На Київщині біля ресторану виявлено тіло чоловіка



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Тіло чоловіка знайшли на вулиці

На тілі не виявлено ознак насильницької смерті

У Броварах Київської області біля ресторану «Мангал-Парк» на вулиці Лісовій було виявлено тіло невідомого чоловіка.

Повідомлення про це надійшло на спецлінію «102» 6 січня близько 21:00.

Як повідомили «Погляду» у Броварському відділі поліції, на тілі не виявлено ознак насильницької смерті.

Особу потерпілого не встановлено. На вигляд чоловіку 45-50 років.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України з приміткою «природна смерть». Тіло потерпілого передано на експертизу для встановлення причини смерті.

Як повідомлялося, 9 січня у м. Боярка на вул. Івана Франка у каналізаційному каналі для стічних вод було знайдено тіло людини. Рятувальниками проведено вилучення тіла чоловіка 1965 року народження. Причина смерті чоловіка встановлюється.

У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинському району поліція спільно з працівниками ДСНС врятували жінку з крижаної води. 35-річна місцева жителька мала намір таким чином вкоротити собі віку.