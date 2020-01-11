Під Києвом поліцейський збив на смерть чоловіка



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На місці ДТП працюють правоохоронці Фото: Інформатор

ДТП сталася біля пішохідного переходу

У суботу, 11 січня, у місті Бориспіль Київської області сталася смертельна ДТП. Поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що ДТП сталася на вулиці Київський шлях, 125. Чоловік стояв на проїжджій частині біля пішохідного переходу. Саме там і стався наїзд.

Від отриманих травм чоловік загинув.

За кермом автомобіля був співробітник одного з підрозділів поліції.

На місці працюють відповідні служби. Особа загиблого встановлена. Всі подробиці аварії мають з'ясувати правоохоронці.

Нагадаємо, у місті Біла Церква легковик збив 71-річну бабусю.

10 січня ввечері на вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині в Києві автомобіль на смерть збив пенсіонера на пішохідному переході. За даними поліції, чоловік переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся ще з двома автівками. Від отриманих травм пішохід помер на місці.