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На Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин (відео)
Правопорушник носив військову форму без жодної приналежності до військових формувань чи до представників Сил оборони та безпеки
фото: скрін із відео

22-річний житель Вінниччини, скориставшись неуважністю та відсутністю продавця вкрав 7 тис. грн

У четвер, 10 серпня, на Київщині трапився інцидент в одному з місцевих квіткових магазинів. Чоловік, вдававши з себе військового, вдерся до закладу. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

«22-річний житель Вінниччини, скориставшись неуважністю та відсутністю продавця квіткового магазину в Борисполі, викрав касу в сумі 7 тис. грн та зник», – йдеться у повідомлені.

Так, працівники поліції встановили, що правопорушник носив військову форму без жодної приналежності до військових формувань чи до представників Сил оборони та безпеки.

«Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини затримали фігуранта, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру», – додають у пресслужбі.

До слова, нещодавно суд призначив покарання українцю, який допомагав окупантам грабувати односельців.

Теги: вінничани грабіжники Київщина

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