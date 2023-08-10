На Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин (відео)

Правопорушник носив військову форму без жодної приналежності до військових формувань чи до представників Сил оборони та безпеки

22-річний житель Вінниччини, скориставшись неуважністю та відсутністю продавця вкрав 7 тис. грн

У четвер, 10 серпня, на Київщині трапився інцидент в одному з місцевих квіткових магазинів. Чоловік, вдававши з себе військового, вдерся до закладу. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

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«22-річний житель Вінниччини, скориставшись неуважністю та відсутністю продавця квіткового магазину в Борисполі, викрав касу в сумі 7 тис. грн та зник», – йдеться у повідомлені.

Так, працівники поліції встановили, що правопорушник носив військову форму без жодної приналежності до військових формувань чи до представників Сил оборони та безпеки.

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«Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини затримали фігуранта, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру», – додають у пресслужбі.

До слова, нещодавно суд призначив покарання українцю, який допомагав окупантам грабувати односельців.