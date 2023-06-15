Суд призначив покарання українцю, який допомагав окупантам грабувати односельців

62-річний чоловік орієнтував окупантів на місцевості та «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування

10 років за ґратами проведе рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Чугуївського району.

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Суд призначив зловмиснику 10 років ув’язнення. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів. Також орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою «на місці» або ув’язненням до місцевої російської катівні.

Окупанти дозволили йому забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

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Нагадаємо, що СБУ затримала одного з окупаційних керівників залізниці у Куп’янську. Підозрюваний сприяв налагодженню залізничного сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання військ на східний фронт. Крім того, силовики затримали агента ФСБ, який «наводив» ракети на військових під Бахмутом.