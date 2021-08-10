На Київщині чоловік вирізав у лісі десять дубів (фото)

Правопорушник завдав збитків на 100 тис. грн

Працівники відділу поліції Миронівки встановили та задокументували факт незаконної порубки лісу в межах села Юхни Обухівського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час обстеження ділянки працівники поліції виявили зрізаними десять дерев породи дуб діаметром від 39,5 до 68,5 см. На місці події поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 53-річний уродженець Черкаської області.

Як з’ясувалось, чоловік із корисливих мотивів вирізав насадження за допомогою бензопилки, при цьому жодних дозвільних документів він не мав. У результаті Білоцерківській виробничій дільниці завдано матеріальних збитків на суму майже 100 тис. грн.

Правоохоронці вилучили зрізану деревину та бензопилу як речові докази.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування триває.

До слова, нещодавно невідомі особи зрізали молоді зелені насадження біля корту для бадмінтону «Олімп» біля НСК «Олімпійський».