Біля НСК «Олімпійський» невідомі вирізали молоді дерева (фото)

Майже сотню молодих дерев зрізали біля корту для бадмінтону

Невідомі особи зрізали молоді зелені насадження біля корту для бадмінтону «Олімп» біля НСК «Олімпійський». Про це повідомив сайту «Вечірній Київ» президент бадмінтонного клубу «Олімп» Віктор Мартинюк. Саме він разом із однодумцями висадив молоді деревця та декоративні кущі навколо корту.

«Просто вандалізм, варварство, беззаконня. Інших слів нема. Майже сотню молодих дерев – дубів, ясенів, грабів, кленів, тополь, каштанів, лип, беріз, калин, акації, ялинки та кущі зрізали під саме коріння!» – емоційно розповів Мартинюк.

Цікаво, що поруч – як на стадіоні, так і в інших місцях – схожі молоді деревця ніхто не чіпав.

Облаштуванню безплатних кортів для бадмінтону в самому серці столиці Мартинюк він присвятив понад 50 років. На початку 1970-х було облаштовано спочатку два корти, потім добудовано ще чотири. Займатися на них могли усі кияни та гості столиці, яких приходило дуже багато.

Однак під час підготовки до Євро-2012 ці шість кортів разом із віковими дубами та іншими цінними деревами знесли через перебудову НСК «Олімпійський». Замість них дирекція стадіону виділила іншу ділянку, на якій розмістився вже лише один бадмінтонний корт.

Силами президента і членів клубу майданчик облаштували: встановили лавки, місце судді, стільці, приміщення для переодягання, вішалки для одягу, огорожі від вітру, стійки для сітки, нанесли відповідну розмітку корту. Учасники клубу також постійно прибирають і доглядають територію. Щоб «утримати» схил, який сповзає, висадили десятки дерев, які також мали захищати майданчик від вітру, променів сонця – бути живою огорожею та окрасою.

«Два роки тому хтось уже був вирізав дерева. Ми не знайшли винних, і посадили нові саджанці. І ось тепер знову повторення цієї варварської ситуації. У час, коли ми боремося за екологію і можливість дихати чистим повітрям у центрі столиці, ось так просто зрізають молоді здорові дерева», – каже Мартинюк.

Цього разу він викликав поліцію і написав заяву про знищення зелених насаджень, а також звернувся до народних депутатів України профільного спортивного Комітету ВРУ, на гарячі лінії Києва, уряду, Міністерства молоді та спорту України, до Держекоінспекції, правозахисних громадських організацій і журналістів із проханням розібратися у даній ситуації та вжити заходів.

Як повідомлялося, у липні цього року на вулиці Івана Франка в центрі Києва за декілька годин зрізали щонайменше сім дерев.