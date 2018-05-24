На Київщині чоловік зберігав вдома гранату та бойові патрони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція Виявлена у чоловіка зброя

У жителя Білої Церкви виявили гранату РГД-5 і півтори сотні бойових патронів

Білоцерківські правоохоронці в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку 38-річного місцевого жителя виявили гранату РГД-5 та 156 бойових патронів калібру 5,45мм, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Походження небезпечних предметів наразі з’ясовується. Все вилучене направлено на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, днями у Макарові правоохоронці вилучили гранату Ф-1 у громадянина Росії, який нелегально перебуває на території України.