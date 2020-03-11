На Київщині чолов’яга вбив товариша по чарці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася у приватному будинку під Києвом Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка за нанесення смертельних поранень приятелю

Днями в одному з будинків у с. Демидів,Вишгородського району Київщини троє товаришів «відпочивали за чаркою». Раптово, між двома стався конфлікт, який призвів до трагедії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«У той час, коли власник оселі вийшов з хати, нападник завдав опоненту ударів кухонним ножем у ноги. Повернувшись, господар викликав правоохоронців та швидку медичну допомогу. Втім, потерпілий помер до приїзду лікарів від крововтрати, спричиненої пораненнями», - розповіли правоохоронці.

Поліцейські затримали нападника на місці події у порядку ст. 208 КПК України.

42-річному чоловіку оголошено підозру у вчинені правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на Оболоні в Києві під час розпивання спиртних напоїв між господарем та одним із гостей виник конфлікт, котрий закінчився бійкою. Після інциденту компанія пішла з квартири, залишивши потерпілого з травмами у кімнаті. У подальшому чоловіка виявили без ознак життя.