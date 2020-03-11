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    На Київщині чолов’яга вбив товариша по чарці

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    Трагедія сталася у приватному будинку під Києвом - На Київщині чолов’яга вбив товариша по чарці
    Трагедія сталася у приватному будинку під Києвом
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала чоловіка за нанесення смертельних поранень приятелю

    Днями в одному з будинків у с. Демидів,Вишгородського району Київщини троє товаришів «відпочивали за чаркою». Раптово, між двома стався конфлікт, який призвів до трагедії.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «У той час, коли власник оселі вийшов з хати, нападник завдав опоненту ударів кухонним ножем у ноги. Повернувшись, господар викликав правоохоронців та швидку медичну допомогу. Втім, потерпілий помер до приїзду лікарів від крововтрати, спричиненої пораненнями», - розповіли правоохоронці.

    Поліцейські затримали нападника на місці події у порядку ст. 208 КПК України.

    42-річному чоловіку оголошено підозру у вчинені правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на Оболоні в Києві під час розпивання спиртних напоїв між господарем та одним із гостей виник конфлікт, котрий закінчився бійкою. Після інциденту компанія пішла з квартири, залишивши потерпілого з травмами у кімнаті. У подальшому чоловіка виявили без ознак життя.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина розслідування злочин
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