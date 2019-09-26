На Київщині двоє поліцейських вимагали гроші з бізнесмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Спіймавши підприємця-будівельника з цигаркою легкого наркотику, оперуповноважені вимагали у нього 20 тис грн за непритягнення до кримінальної відповідальності

Двох оперуповноважених працівників Броварського відділу поліції Київщини викрила на вимаганні грошей з комерсанта Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що працівники відділу кримінальної поліції вимагали 20 тисяч гривень від місцевого підприємця-будівельника. Вони затримали чоловіка у місті з однією цигаркою легкого наркотику. Замість того, щоб вжити необхідних процесуальних дій, поліцейські півтори доби вимагали у комерсанта гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Першу частину грошей у розмірі семи тисяч гривень зловмисники отримали першого ж дня.

За рештою неправомірної винагороди двоє старших лейтенантів поліції приїхали до місця проживання будівельника.

Правоохоронці затримали оперуповноважених згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання другої частини хабаря.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Встановлюються інші можливі факти отримання поліцейськими хабарів.

Викриття зловмисників проводилося спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.