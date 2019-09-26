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    На Київщині двоє поліцейських вимагали гроші з бізнесмена

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    На Київщині двоє поліцейських вимагали гроші з бізнесмена
    Фото: пресцентр СБУ

    Спіймавши підприємця-будівельника з цигаркою легкого наркотику, оперуповноважені вимагали у нього 20 тис грн за непритягнення до кримінальної відповідальності

    Двох оперуповноважених працівників Броварського відділу поліції Київщини викрила на вимаганні грошей з комерсанта Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що працівники відділу кримінальної поліції вимагали 20 тисяч гривень від місцевого підприємця-будівельника. Вони затримали чоловіка у місті з однією цигаркою легкого наркотику. Замість того, щоб вжити необхідних процесуальних дій, поліцейські півтори доби вимагали у комерсанта гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Першу частину грошей у розмірі семи тисяч гривень зловмисники отримали першого ж дня.

    За рештою неправомірної винагороди двоє старших лейтенантів поліції приїхали до місця проживання будівельника.

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    Правоохоронці затримали оперуповноважених згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання другої частини хабаря.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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    На Київщині двоє поліцейських вимагали гроші з бізнесмена
    На Київщині двоє поліцейських вимагали гроші з бізнесмена
    На Київщині двоє поліцейських вимагали гроші з бізнесмена
    Фото: пресцентр СБУ

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Встановлюються інші можливі факти отримання поліцейськими хабарів.

    Викриття зловмисників проводилося спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

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