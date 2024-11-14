Закопували в ґрунт токсичні речовини: на Київщині викрито підприємство (фото)

Ділки організували на орендованих землях Київської області несанкціоноване звалище

Столичні поліцейські викрили підприємство у забруднені земель Київщини на понад 9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, 44-річний директор товариства та п’ять його працівників, не маючи жодної ліцензії та відповідної матеріально-технічної бази, укладали договори з іншими державними та приватними підприємствами щодо надання їм послуг з утилізації небезпечних відходів.

«Ділки організували на орендованих землях Київської області несанкціоноване звалище – ртутні лампи, прострочені медикаменти та інші токсичні речовини, які згідно норм екологічної безпеки повинні бути утилізовані без шкоди екології, просто закопували в землю», – йдеться у повідомленні.

Згідно з експертним висновком, земельні ділянки, забруднені міддю, хромом, цинком та фосфором, а збиток, завданий державним інтересам сягає понад 9 млн грн.

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