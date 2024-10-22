У деяких районах Києва погіршилась якість повітря: перелік вулиць

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 22 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 55.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 24.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 38.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 54.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 527 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 8.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 83.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 26.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 54.1 мкг/м3;

діоксид азоту – 72.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 647.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 9.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 35.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 61 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 63.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 39.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 52.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 49.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1456.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 204 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 39.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 25.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 34.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 41 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 427.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 30.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22 мкг/м3;

діоксид азоту – 31.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 834 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 38.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 61 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 72.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 48.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 61.3 мкг/м3;

оксид вуглецю – 1560.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 38 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 162.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 65 (середній рівень забрудненості). Водночас, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 41 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 34.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 37.8 мкг/м3;

озон – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 912.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 36 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 27.8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 83.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, погода у Києві та області очікується теплою. Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +17 °С. Вночі температура повітря становитиме 0...+5 °С, вдень – +12...+17 °С. У Києві вночі прогнозують +3...+5 °С, вдень +14...+16 °С.