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Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
Багаторічний лідер рейтингу найбільших приватних компаній країни оговтався від втрати великих активів
фото з відкритих джерел

«Метінвест» Ахметова став лідером рейтингу найбільших бізнесів України

Український журнал Forbes опублікував рейтинг найбільших приватних компаній країни з виторгом від 4,7 млрд грн. Очолила рейтинг компанія Метінвест Ріната Ахметова, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році. До першої п’ятірки увійшли ДТЕК, АТБ, Fozzy Group і Kernel.

Видання досліджувало фінансові показники компаній за 2023 рік і першу половину 2024 року. Як джерело фінансових даних і відомостей про кількість працівників використовували систему YouControl, показники, надані компаніями, і власні аналітичні розрахунки.

Так, за даними Forbes, багаторічний лідер рейтингу найбільших приватних компаній країни оговтався від втрати великих активів: «Азовсталі», ММК імені Ілліча та Авдіївського коксохіму. У першому півріччі 2024 року EBITDA Метінвесту зросла на 33%, до $650 млн. Причина – у нарощуванні видобутку залізної руди майже вдвічі, до 8,9 млн т.

«Збільшити виробництво на наших гірничозбагачувальних комбінатах (ГЗК) вдалося завдяки відкриттю портів Одеси», – каже СЕО компанії Юрій Риженков.

На час війни інвестиційний фокус Групи перемістився в ЄС. На межі 2024–2025 років Метінвест спільно з італійською Danieli запускає будівництво металургійного заводу в Італії потужністю 2,7 млн т сталі на рік. Перші зразки продукції підприємство має випустити наприкінці 2027-го. Вартість проєкту – €2,5 млрд, цей завод має стати прототипом майбутньої модернізації українських сталеливарних активів Метінвесту. Є і прозаїчніша мета – розширення ринку збуту для недозавантажених гірничозбагачувальних комбінатів Метінвесту: у 2024-му вони працюють на 57% від потужності, металургійні заводи – до 75%.

Серед нових напрямів роботи компанії: військова продукція для захисту Сил оборони. В асортименті – захист для бронетехніки, зокрема для Bradley та Abrams, захисні екрани для кулеметників, металеві захисні споруди. «Але це все благодійність, що проводиться в умовно вільний від роботи час», – каже Риженков. Додати системності військовому напряму допоможе наявність замовлень від Міноборони, говорить СЕО Метінвесту.

До рейтингу найкращих керівників металургійної галузі увійшов CEO Групи Метінвест Юрій Риженков. Також серед відзначених – генеральні директори підприємств: «Метінвест Покровськвугілля» – Андрій Акулич, Інгулецького, Північного та Центрального ГЗК – Ігор Тонєв, «Каметсталі» – Олександр Третьяков, та в.о. СЕО «Запоріжсталі» – Тарас Шевченко.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова за 9 місяців 2024 року збільшив сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року – до 15,2 млрд грн. Також, від початку повномасштабного вторгнення, Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. З них 4,1 млрд грн були направлені на потреби ЗСУ.

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Теги: втрати будівництво Forbes журнал бізнес Міноборони

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