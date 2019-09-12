Горять ліси, торф’яники, трава: за місяць на Київщині сталося понад 800 пожеж



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11 вересня проводилась ліквідація загоряння торфовища на площі 7,7 га поблизу села Великі Дмитровичі Фото: КМДА

Площа пожеж в екосистемах складає понад 640 га

Протягом останнього місяця кількість випадків загоряння трав’яного настилу, пожежі покладів торфу та лісові пожежі у Київській області зросла майже у 7 разів. Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

У період із 9 серпня і до сьогодні у Київській області сталось 819 пожеж на площі понад 640 га.

«Пожежі в екосистемах можуть мати негативні наслідки не лише для навколишнього середовища, але й для людей. Дим від торф’яних пожеж небезпечніший для здоров’я, ніж дим від горіння деревини, оскільки при згорянні торфу з нього виділяється багато з’єднань вуглецю, сірки, азоту та інших попутних речовин», – повідомив Ткачук.

Крім того, за оперативною інформацією Управління з питань цивільного захисту, 10 вересня сталося 84 пожежі на загальній площі 83,85 га, а 11 вересня у Київській області проводилась ліквідація загоряння торфовища на площі 7,7 га поблизу села Великі Дмитровичі Обухівського району.

У червні-липні сталося 127 пожеж.

Як повідомлялося, 11 вересня близько 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району, за 50 кілометрів до Чорнобиля, сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Станом на 17:30 внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню, і площа лісової пожежі склала близько 6 га.

Станом ранок 12 вересня, площа лісової пожежі становила близько 11 га.