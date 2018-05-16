  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Київщині іноземець із поплічником ошукали пенсіонерку на 3 тис. євро

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині іноземець із поплічником ошукали пенсіонерку на 3 тис. євро
    На Київщині іноземець із поплічником ошукали пенсіонерку на 3 тис. євро
    На Київщині іноземець із поплічником ошукали пенсіонерку на 3 тис. євро
    • Розсилка

    Правоохоронці перевірять чоловіків на причетність до скоєння ряду крадіжок на Київщині

    Білоцерківські поліцейські в ході реалізації оперативної інформації затримали двох чоловіків - 52-річного іноземця та 27-річного жителя Сумщини. Зловмисники підозрюються у скоєнні трьох фактів шахрайства на території району. Також правоохоронці перевірять чоловіків на причетність до скоєння ряду крадіжок на Київщині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. 

    «Серед білого дня злодій зателефонував до 74-річної жінки та назвався працівником прокуратури. Чоловік повідомив, що син пенсіонерки потрапив в ДТП, є потерпілі, а щоб вирішити питання треба заплатити 3 тисячі євро. Зловмисник також повідомив, що біля під’їзду знаходиться його помічник, і якщо жінка готова врятувати свою дитину, нехай виносить гроші. Євро старенька передала за кілька хвилин. Коли ж зрозуміла, що її ошукали, зателефонувала в поліцію», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 (шахрайство). Зловмисники затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно них міри запобіжного заходу.

    Триває досудове розслідування. Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі.

     

    Читайте також
    шахрайство гроші Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ