На Київщині іноземець із поплічником ошукали пенсіонерку на 3 тис. євро

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Правоохоронці перевірять чоловіків на причетність до скоєння ряду крадіжок на Київщині

Білоцерківські поліцейські в ході реалізації оперативної інформації затримали двох чоловіків - 52-річного іноземця та 27-річного жителя Сумщини. Зловмисники підозрюються у скоєнні трьох фактів шахрайства на території району. Також правоохоронці перевірять чоловіків на причетність до скоєння ряду крадіжок на Київщині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Серед білого дня злодій зателефонував до 74-річної жінки та назвався працівником прокуратури. Чоловік повідомив, що син пенсіонерки потрапив в ДТП, є потерпілі, а щоб вирішити питання треба заплатити 3 тисячі євро. Зловмисник також повідомив, що біля під’їзду знаходиться його помічник, і якщо жінка готова врятувати свою дитину, нехай виносить гроші. Євро старенька передала за кілька хвилин. Коли ж зрозуміла, що її ошукали, зателефонувала в поліцію», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 (шахрайство). Зловмисники затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно них міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування. Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі.